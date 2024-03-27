KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, rutin sağlık kontrolleri sırasında rahatsızlığı tespit edildi ve bugün sabah Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Korukoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Büyükelçi Korukoğlu’na Acil Şifalar Dileriz…

Rutin sağlık kontrolleri sırasında rahatsızlığı tespit edilen ve bugün sabah Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kıymetli Büyükelçimize acil şifalar ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Operasyonu gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi Hastanesi personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz.”