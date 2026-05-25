Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde gerçekleştirilen genel seçimlerinin ardından ortaya çıkan tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Üstel, seçim sonuçlarının Rum tarafında giderek güç kazanan aşırı milliyetçi siyasetin, Kıbrıs konusunda gerçekçi, yaşayabilir ve adil bir uzlaşı anlayışından uzaklaşıldığını bir kez daha açık şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Üstel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde gerçekleştirilen seçimlerin ortaya çıkardığı tablo, Rum tarafının Kıbrıs konusunda iki halkın egemen eşitliğine, eşit uluslararası statüsüne ve mevcut gerçeklere dayalı adil bir uzlaşı anlayışına hazır olmadığını ve hazır olmayacağını bir kez daha göstermiştir.

Seçim sonuçlarıyla birlikte özellikle aşırı milliyetçi siyasetin daha da güç kazanması, Kıbrıs Türk halkını eşit kurucu ortak olarak değil azınlık olarak gören anlayışların etkisini artırması dikkat çekicidir.

Rum tarafında federasyon merkezli çözüm anlayışının toplumsal karşılığının net şekilde zayıfladığı, Türk tarafının egemen eşitlik temelindeki haklı tezlerine karşı çok daha sert ve daha dışlayıcı bir siyasi atmosferin oluştuğu açık şekilde görülmektedir.

Ortaya çıkan bu tablo, Kıbrıs konusunda yıllardır savunduğumuz iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar doğru ve gerçekçi bir siyaset olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.

Bu noktada Kıbrıs konusunda ortaya koyduğumuz iki devletli irade ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oy birliğiyle kabul ettiği Kıbrıs tezkeresi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılıkla sürdürdüğü KKTC’nin tanınması ve tanıtılması siyaseti, önümüzdeki dönemin en doğru ve en güçlü yol haritasıdır.

Ulusal Birlik Partisi olarak bizler; kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi, halkımızın refahının yükselmesi, uygulanan haksız izolasyonların sona ermesi ve devletimizin uluslararası toplum içerisinde hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."