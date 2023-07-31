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Yürürlükteki uygulamaya göre, TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1.99, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 2.49, döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0.93, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.43 olarak uygulanıyordu.

66, 62 ve 59 yaşlarındaki 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

66, 62 ve 59 yaşlarındaki 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

KKTC Merkez Bankası’nın, kredi kartlarına uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı ile azami aylık gecikme faiz oranıyla ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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