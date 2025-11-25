Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu tür suçlara müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Cemaller, sahtekarlıkla ilgili suçların son dönemde artış gösterdiğine dikkat çekti.

Sanığın birçok davadan itham edildiğini kaydeden Cemaller, sanık S.G ile devamlı konu suçları işlediğine değindi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, bu tür suçların toplumda huzursuzluk yarattığınI belirtti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurundaki duruşmada kararın açıklanması öncesinde olgular aktarıldı.

Karar duruşması için bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan sanık Berke Özbek, dört yıl hapse mahkum edildi.

