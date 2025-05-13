Bunlar da ilginizi çekebilir

Üniversite Yönetimi “Başarılarıyla bizleri gururlandıran sevgili öğrencilerimizi ve emek veren kıymetli hocalarımızı yürekten tebrik eder, sağlık dolu bir gelecek dileriz. Dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki üniversitelerden çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından takdim edildi.

Kısa Video Kategorisi’nde Birincilik, Üçüncülük ve Mansiyon ödüllerine layık görülen öğrencilerimiz, Fotoğraf Kategorisi’nde ise İkincilik, Üçüncülük ve Mansiyon ödüllerinin sahibi oldular.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.