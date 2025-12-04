Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda ülkede yaşanan döviz krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle halkın çok büyük kesiminin alım gücünün hızla eridiğini kaydetti.

Hükümetin, halkın alım gücünü korumak için gerekli tedbirleri almak yerine pahalılığı daha da artıran zamlar yaptığını öne süren Bengihan, çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyon karşısında alım gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğinin de süreç içerisinde anlamını yitirdiğini savundu.

Hayat pahalılığı oranlarının hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiğini ifade eden Bengihan, şunları kaydetti:

“Anketin 2013 yılında yapıldığı dikkate alındığında 12 yıl önceki tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan endeks sepeti ile gerçekçi hayat pahalılığı oranı hesaplanması mümkün değildir. Bunun en somut kanıtı Kasım ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 0.81 olarak hesaplanmasıdır.”

Sendikanın uzun bir süreden beri her ay ülkedeki açlık sınırı rakamlarını hesaplayarak, kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Bengihan, şunları belirtti:

“İstatistik Kurumu’nun resmi rakamları baz alınarak, yapmış olduğumuz hesaplamalar, 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin güncelliğini tamamen yitirmiş olması nedeniyle anlamını yitirmiştir.

Bu nedenle halkımıza yanıltıcı bilgi vermemek adına açlık sınırı hesaplamalarını sepet güncelleninceye kadar durdurduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.”