Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması 31 Ekim 2025 itibarıyla 34,887 TL olarak hesaplandı. Sendika, resmi enflasyon sepetinin gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını vurguladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan beslenme kalıbı ve İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan fiyat ortalamaları baz alınarak hazırlanan sendika raporu yayımlandı. Rapora göre, 31 Ekim 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 34,887 TL olarak belirlendi.

Çalışmada, sağlıklı beslenme için zorunlu günlük ve aylık gıda harcamaları şöyle açıklandı:

Yetişkin kadın: günlük 300,94 TL – aylık 9.028,20 TL

Yetişkin erkek: günlük 314,05 TL – aylık 9.421,50 TL

15-19 yaş çocuk: günlük 330,80 TL – aylık 9.924,00 TL

4-6 yaş çocuk: günlük 217,12 TL – aylık 6.513,60 TL

Toplam zorunlu aylık gıda harcaması 34,887 TL olarak hesaplandı.

İstatistik Kurumu’na göre, Ekim 2025’te ülkede aylık enflasyon yüzde 1,09 olurken, Temmuz–Ekim dönemindeki dört aylık hayat pahalılığı oranı toplam %16,01 olarak gerçekleşti.

Sendika ise kullanılan “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi”nin güncelliğini yitirdiğini savunarak, açıklanan oranların gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını ifade etti. Raporda, özellikle temel gıda ürünlerindeki fiyatların aile bütçeleri üzerinde ağır baskı oluşturduğu vurgulandı.

Sendika, verilerin güncellenmesi ve gerçek yaşam maliyetinin daha sağlıklı ölçülmesi için çağrıda bulunurken, halkın alım gücünün hızla eridiğine dikkat çekti.