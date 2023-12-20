KTAMS Başkanı Güven Bengihan, görevlendirmelerin hepsi iptal edilmezse haksızlığa uğrayanlar adına konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

“Çalışanlar Arasında Ayrımcılık Yapan Bakan İstemiyoruz” yazılı pankartın açıldığı eylemde, Bakan Dinçyürek’e, şahurga kabağı ve Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü bırakıldı.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanı’nın, kamu sağlık çalışanları arasında ayrıcalık yaptığını, keyfi ve partizanca kararlar ürettiğini savunarak”, bunu protesto etmek için bakanlık önünde toplandıklarını kaydetti.

Kamu sağlık çalışanlarının en zor koşullarda, büyük fedakârlıklar göstererek, eksik personelle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade eden Bengihan, çalışanların tek istediklerinin, kendilerine demokratik şekilde davranılması, haklarının verilmesi ve ayrıcalık yapılmaması olduğunu söyledi. Bengihan, çalışanların tek beklediklerinin biraz saygı ve sorunlarına çözüm üretilmesi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı’nın göreve geldiği ilk gün kendilerini telefonla aradığını ve Gazimağusa Hastanesi’nde görüşmek için çağırdığını anlatan Bengihan, Bakan Dinçyürek’in görüşmede, “Ben yasalara uygun davranmayı prensip edinmiş, iyi ilişkiler içerisinde sizlerle sağlık çalışanlarının sorunlarını çözme gailesi içerisindeyim” dediğini kaydetti.

“Sağlık Bakanı’nın daha sonra önce bakanlığa kendi partililerini yerleştirmeye başladığını” öne süren Bengihan, “Ayıptır önce burada çalışanlara sonra da çalışanlar arasında yarattıkları ayrımcılığa” diye konuştu.

“Nakil Kurulunu toplamadan adaletsizce, keyfi, partizanca kendi istediklerini vardiyadan alarak, mesaiye koyuyor” diyen Bengihan, Nakil Kurulu’nun toplanıp, kriterlere göre boşalan yeri de düşünerek, karar vermesi gerektiğini anlattı.

Bengihan, bu işin adaletli ve huzurlu bir şekilde yapılması için Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderilmesini ve nakille ilgili münhal çıkılarak, kriterler ve ihtiyaca göre yapılmasını önerdiklerini söyledi.

“Sağlık Bakanı’nın söylemlerinin aksine hareket etmeye başladığını” savunan Bengihan, “Anladım ki bize o gün kabak doğradı, şahurga kabağı” dedi. Gazetelerdeki “sağlıkta devrim” manşetini de eleştiren Bengihan, “Neyin devrimi?” diye sordu.

“Nakil Kurulunda ‘beyaz sayfa açalım’ demelerine rağmen Sağlık Bakanı’nın görevlendirmeler yaptığını” öne süren Bengihan, “Tek baktığı önce benim bölgemden mi? Ve bizim partiden mi?” iddiasında bulundu.

İyi İdare Yasası’nın Bakana, “kamu ayrıcalıklarını kullanarak, adaletsizlik, ayrımcılık ve eşitsizlik yapamazsın” dediğini kaydeden Bengihan, “Kaç tane görevlendirme yaptıysa hepsini mahkemeye vereceğim KTAMS olarak… Bakanı da mahkemeye vereceğiz, imza atanları da” dedi. “Ne geldiyse başımıza bunlardan geldi” diyen Bengihan, “3-5 kişiyi mutlu edecekler diye binlerce çalışanı huzursuz ve mutsuz ettiler” şeklinde konuştu.

Sağlıkta örgütlü başka sendikalar da olduğuna işaret eden Bengihan, “Bu adaletsizlik sadece KTAMS’ın sorunu mu? KTAMS, Noel baba sendikacılığı yapmaz. Beğenmeyen üye olmasın. Benim ilkelerim, duruşum; adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk varsa ben tepki koyarım” dedi.

Sağlıkta çalışma barışının bozulduğunu ifade eden Bengihan, eylem yapacaklarını açıklamalarının ardından 4 Ocak’ta Nakil Kurulu toplantısı yapılacağı yazısı aldıklarını kaydetti.

“Kamunun verimsizliğinin sebebinin bu zihniyetteki siyasetçiler olduğunu” savunan Bengihan, “Kamuda işlemeyen memur yoktur. İşletemeyen bakan ve müdür vardır. Siyasi kaygılar yüzünden çalışanları verimli bir şekilde çalıştıramıyorlar” diye konuştu.

Görevlendirmelerin hepsi iptal edilmezse haksızlığa uğrayanlar adına dava açacaklarını yineleyen Bengihan, “Ya kamu yararına adaletli davranacaklar ya da bırakıp gidecekler” dedi.

Kişilerle, isimlerle sorunları olmadığını ifade eden Bengihan, “Sorun usuldür, sorun yapılan uygulamadır, adaletsizliktir, ayrımcılıktır” şeklinde konuştu.

KTAMS Başkanı Bengihan bir soru üzerine, “bakanlığa ait RHA plakalı araçların plakaları sökülerek, yerine sivil plakalar takıldığını” ileri sürerek, “3-4 tane de şoför koydular. Büyük sağlık hizmeti aşkıyla çalışıyorlar. Bu sağlık hizmeti aşkı, Ulusal Birlik Partisi örgüt binasında masaya yatırılıyor” iddiasında bulundu. Bengihan, konuyla ilgili ilerleyen günlerde detaylı açıklama yapacağını söyledi.

Bengihan konuşmasının ardından “Bakan Dinçyürek’e doğraması için şahurga kabağı ve okuyup, öğrenmesi için ise Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü” bıraktı.

Güven Bengihan, çanta içerisindeki kabak ve tüzüğü Bakanlık önündeki RHA plakalı bir motosiklete astı.

KTAMS Başkanı Bengihan, Cuma günü de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye giderek, "yeni yıl hediyesini vereceklerini" kaydetti.