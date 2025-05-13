Oda’dan yapılan açıklamada, ülkedeki pahalılık sebebiyle Güney Kıbrıs’a yönlenen tüketici sebebiyle çeşitli sektörlerde günlük cironun ve gelirin azaldığı, işsizliğin ve kapanmaların arttığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın ”giderek artan saldırgan politikalarından hiç kuşkumuz olmadı” denilen açıklamada, asıl önemli olanın bu politikalara karşı, KKTC’de ne yapıldığı, nasıl bir politika yürütüldüğünün daha önemli olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Ülkeyi; dağı, taşı, sahili, tarlası, bahçesi ile şantiye yapmanın marifet olduğunu böbürlenerek sağır sultanlara dahi duyurduk” ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki planlama eksikliğinin, “iki devletli politika” olarak adlandırıldığı savunulan açıklamada, “uluslararası hukukun bizlerin için imtiyaz olarak tanıdığı Mal Tazmin Komisyonu’nu dahi çalıştıramadık. Yeterli kaynak ayrılmasına uzun süre karşı çıktığımız gibi, var olan kaynağı da devlet giderleri için kullandık.” denildi.