KTFD Yönetim Kurulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelliliğin yalnızca bireyin sağlık durumuna indirgenemeyeceği belirterek, fiziksel, sosyal ve tutumsal engellerin bireylerin bağımsızlığını ve haklara erişimini hâlâ zorlaştırdığını ifade etti.

Mesajda, “Bizler için engel; bireylerin değil, toplumun üzerine düşen görevleri yerine getirmediğinde ortaya çıkan bir eşitsizlik halidir” ifadeleri kullanıldı.

-“Bilimsel, etik ve kapsayıcı bir yaklaşımla görev yapıyoruz”

Fizyoterapistlerin erken tanı ve müdahale süreçlerinden rehabilitasyon hizmetlerinin sürdürülebilirliğine, erişilebilir sağlık politikalarının geliştirilmesinden engelli bireylerin toplumsal hayata bağımsız katılımının desteklenmesine kadar geniş bir alanda sorumluluk üstlendiği belirtilen mesajda, derneğin tüm çalışmalarını bilimsel, etik ve kapsayıcı bir yaklaşımla yürüttüğünü belirtildi.

-“Sistemli bir mücadele gerekiyor”

Dernek, engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve kamusal alanlara erişim gibi temel haklara eşit bir şekilde ulaşabilmesi için yalnızca farkındalık değil, sistemli ve uzun soluklu bir mücadelenin gerekli olduğunun altını çizdi.

Mesajda, “Fizyoterapistler olarak; Erken tanı ve müdahale süreçlerinden, rehabilitasyon hizmetlerinin sürdürülebilirliğine, erişilebilir sağlık politikalarının geliştirilmesine, toplumsal hayata tam ve bağımsız katılımın desteklenmesine kadar tüm alanlarda bilimsel, etik ve kapsayıcı bir yaklaşımla görev yapıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

KTFD, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmanın, bağımsızlığını desteklemenin ve toplumsal hayata eşit katılımını sağlamanın yalnızca bir güne sığdırılamayacak kadar önemli bir sorumluluk olduğuna işaret ederek, kapsayıcı bir toplum için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.