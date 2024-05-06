Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa, yeniden Cafer Gürcafer seçildi.

Genel Kurul’da, Birlik üyeleri Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri de belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden Başkanlığa getirildi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi Büyük Konferans Salonu’nda yapılan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 18. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı’na Fuat Kutlu Divan Katipliği’ne ise Mehmet Akal ile Cemal M. Bulutoğluları seçildi.

GÜRCAFER: HEM SEKTÖR HEM KURUM OLARAK BÜYÜYORUZ

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, devlet ve ülke gerçeğine dikkat çekerek tam da bu noktada birlik, beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Cafer Gürcafer, inşaat sektörünün ve KTİMB’nin her geçen gün büyüdüğünü ancak aynı durumun devlet için geçerli olmadığını söyleyerek, bunun dikkat edilmesi gereken çok önemli bir tehlike olduğunu kaydetti.

Gürcafer şöyle konuştu:

“Gerek çalışan sayısı bakımından gerekse üyelerimize ve sektörümüze verdiğimiz hizmet bakımından hem sektör hem kurum olarak hem de hükümetler nezdinde etkimiz bakımından büyüyoruz. Üzgünüm ama aynı şeyi devletimiz için söyleyemeyeceğim. Devletimiz iyiye gitmiyor. Hepimiz bunu görüyoruz. Biz evet, kurumsallaşıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz, gelişiyoruz, firmalarımız gelişiyor, sektör olarak büyüyoruz, para kazanıyoruz ama bir tuhaflık var. Ülkenin genelinin gelişmesi gerekirken biz 80-90’lardaki o devlet yapısını arar duruma geliyoruz, yozlaşıyoruz. Ülkemiz yozlaşıyor. Kamudaki verimsizlik her geçen gün artıyor ve artık düzelemez noktaya geliyor. Bu, hepimizin dikkat etmesi gereken çok önemli bir tehlikedir.

“BENCİLLEŞMİŞ BİR TOPLUMA DÖNÜŞÜYORUZ”

Biz popülizm yapmıyoruz, bir beklentimiz de yok ama bu ülke hepimizin. Bu ülkede 1980’li, 1990’lı yıllara kadar toplumsal kurtuluşa inanan, birlik, beraberlik içerisinde kalınması, yurda sahip çıkılması noktalarına inanan sayısı yüzde 80-90’lardadı. Bugün toplumsal kurtuluşa inancını yitirmiş bir Kıbrıs Türkü ve tamamen kendini kurtarmaya çalışan, bencilleşmiş bir ülke, bir toplum var. Üzgünüm ama siyaset de tam bunun gibi davranıyor. Siyasi partilerin birçoğu ve sivil toplum örgütlerinin birçoğu da bunun gibi davranıyor. Bencilleşmeden, yozlaşmadan dolayı anormal derecede saldırgan bir topluma dönüştük. Ben bu durumdan dolayı çok üzgünüm ve rahatsızım.”

“ÜLKEMİZİN İYİYE GİDECEĞİ KONUSUNDA ÇOK CİDDİ KUŞKULARIM VAR, MALESEF”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yeni dönemin de inşaat sektörü bakımından iyi olacağına zerre kadar kuşkusu olmadığını belirtti.

“Ama ülkemizin iyiye gideceği konusunda çok ciddi kuşkularım var” diyen Gürcafer, “İşte bu nedendendir ki bizim her zaman koruduğumuz, gözettiğimiz birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır” diye konuştu.

Gürcafer, şunları kaydetti: “Tarihteki bütün başarılar, birlik ve beraberliğin sağlanmasının sonucunda ortaya çıktı. Hepimizin geleceğine ışık tutan ve çocuklarımıza ışık tutan Atatürk ilkeleri ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün ulusu birlik, beraberlik içerisinde tutması ve inandırmış olması ile başarılırdı. Bölünmüşlüklere bakın! Hep hüsranla sonuçlandı. Biz de bunu yaşadık. Ama en önemli ilkemiz, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Biz, bizi bölmek isteyen kesimlere fırsat vermediğimiz için birlik olarak büyüdük.

“DÜNYA SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE GELİŞİYOR, İLERLİYOR, BİZ MAALESEF GERİYE GİDİYORUZ”

Önümüzdeki dönemde, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni bekleyen birtakım zorluklar vardır. Çökmüş bir kamu yapısı var ve maalesef bunu değiştiremeyen, bir türlü düzeltemeyen bir siyaset kurumu var.

Kıbrıs Türk toplumunun geleceği bakımından, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratma bakımından, Kıbrıs Türkü’nün kimliğini korunması bakımından çok fazla da umut vadeden bir yapı değildir. Çünkü, kişi başına düşen milli geliri yalnızca usulsüzlükleri ortadan kaldırarak sağlayamazsınız. Bir zamanlar, ‘Almanya’nın kişi başına düşen milli gelir 30 bin dolardır’ dediğimizde bizimki de 3-4 bin dolar civarında olduğunda, 30 bin doları ulaşılamaz bir rakam gibi görürdük ama bugün kişi başına düşen milli geliri 130 bin dolar olan ülkeler var, biz halen aynı noktadayız. Dünya o kadar süratli bir şekilde gelişiyor, ilerliyor, biz maalesef geriye doğru gidiyoruz. Bu bizim yapımız, ülkemizdeki mevcut durumdur.”

“ÜLKE GERÇEKLERİ IŞIĞINDA BİZİM BİZE İHTİYACIMIZ DÜNDEN DAHA FAZLADIR”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, artık bir devrime, bir reforma ihtiyaç olduğuna ancak bu noktada endişelerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Devlet ve ülke gerçekleri ışığında birlik ve beraberliğe dünden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Gürcafer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben, geleceğe olan inancını hiçbir zaman yitirmeyen, en kötü şartlarda bile o mücadelenin verilmesi gerektiğine inanan insanlardan biriydim ama artık şunu söylemekten imtina etmiyorum. Düşündüğümüz anlamda bize gelecek sağlayacak, bir siyasi yapı göremiyorum. O kadar yozlaştık, ülkemiz o kadar kirlendi ve çürüdü ki bizim bir devrime, bir reforma ihtiyacımız var. Bizim Atatürk’ün ilkeleri, inkılapları yaptığı gibi, kurallar manzumesine ihtiyacımız var. O yüzden Kıbrıs’ta ister federal ister konfederal ister KKTC’nin tanınması veya adı ne olursa olsun artık dünya ile bütünleşeceğimiz bir çözüm olsun ki Avrupa Birliği’ne girelim.

AB gelsin, bize kuralları koysun, biz de bu kurallara uyalım da kurtulalım. Veya ertesi gün ne yapacağını bilen, bütün bu reformları yerli yerine koyup da ülkeyi düzeltecek, bizi bu çirkeften çıkaracak bir yapı olsun. Bununla ilgili olarak da ileriye baktığım zaman bir şey görmüyorum. Böyle bir siyasi yapı yoktur. Bizim gerçeğimiz budur. Bu gerçek ışığında bizim bize ihtiyacımız dünden daha fazladır.

Birbirimizin elini daha sıkı tutacağız. Kendi sektörümüze, ekmeğimize, çalışanımıza, kurumlarımıza dünden daha sıkı sarılacağız ve sahip çıkacağız.”

GÜRCAFER OYBİRLİĞİ İLE BAŞKAN

Başkan Cafer Gürcafer’in konuşmasının ardından Faaliyet Raporu’nun sunulması ve görüşülmesi ile Mali Raporun sunulup görüşülerek aklanması kısımlarına geçildi.

Ardından ise Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri yapıldı.