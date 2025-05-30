Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Planlama İnşaat Dairesi (PİD) Müdürü ve İnşaat Encümeni Başkanı Oğuz Akçay ile İnşaat Encümeni üyesi ve önceki Başkanı Hıfzı Avdan, ülkemizde yapı malzemeleri analiz birim fiyat sisteminin altyapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi çalışmaları kapsamında Ankara’da Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nda Nisan ayı sonunda gerçekleşen görüşmenin ardından, KTMMOB bünyesinde 56. dönemde çalışmalarını yürüten Yapı Birim Maliyetleri Belirleme Komitesi üyeleri, Planlama İnşaat Dairesi temsilci üyeler ile birlikte, 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen çalışma toplantısına katıldı.

Toplantıya, Yapı Birim Maliyetleri Belirleme Komitesi’nden Mimar Ahmet Akbil, İnşaat Mühendisi Kemal Dirgen Tozer, Elektrik Mühendisleri İbrahim Aysal ve Osman Eminel, Makina Mühendisleri Sude Çoban ve Adnan Ertay, Planlama İnşaat Dairesi’ni temsilen de; Daire Müdürü ve İnşaat Encümeni Başkanı Oğuz Akçay, Şube Amiri – Mimar Mustafa Akartuna, İnşaat Encümeni üyesi ve önceki Başkanı İnşaat Mühendisi Hıfzı Avdan, İnşaat Mühendisi Berk Kızılkaya, İnşaat Mühendisi Aliye Evram, Makina Mühendisi Ali Çayönlü, Elektrik Mühendisi Süleyman Mert Çakır katılım gösterdi.

KTMMOB Yapı Birim Maliyetleri Belirleme Komitesi ve PİD Temsilcileri çalışmaları devam ettirerek en erken zamanda yapı birim maliyet fiyatlarının ve analizlerini yayınlamayı hedefliyor.