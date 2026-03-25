Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede; egemen eşit iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye’nin sarsılmaz desteği vurgulandı, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

- Ertuğruloğlu: “Rum liderliği köhne hayallerden uyanmalı”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs politikasında egemen eşitliğin önemine işaret ederek, “KKTC’ye sonsuza kadar sahip çıkmamız gerekir.” dedi.

Ulusal mücadelelerinin her aşamasında Anavatan Türkiye’yi hep yanlarında gördüklerini ve hissettiklerini ifade eden Ertuğruloğlu, “Bu hep böyle devam edecektir. Egemen eşitliğimizden asla vazgeçmememiz gerek. Ortaklığı daha önce denedik sistem çalışmadı. Rumlar bozdu. Azınlık olarak muamele gördük.” ifadelerini kullandı.

Rum yönetiminin, çözümün tek anahtarını "Türk askerinin adadan çıkması" olarak gördüğünü belirten Ertuğruloğlu, böyle bir zihniyetle mücadele ettiklerini söyledi.

“Rum liderliği köhne hayallerden uyanmalı.” diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Rum liderliği çözümün anahtarının; Türk askerinin çekilmesinde değil, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine saygı duymaktan geçtiğini kabul etmelidir.” dedi.

- Akar: “Kıbrıs milli davamızdır”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da konuşmasında, “Kıbrıs milli davamızdır” diyerek, Kıbrıs Türkünün güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Uluslararası platformlarda, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda (İİT) ve Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) tam birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirten Akar, “Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için yapılması gereken her ne varsa yapıyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Birlikte yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.