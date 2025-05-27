Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, Bekirpaşa Lisesi’nde disiplin tüzüğü dayatmasına karşı mücadele veren öğretmenlere Eğitim Bakanlığı tarafından artan baskı ve tehditlerin sürdüğünü belirtti.

28 MAYIS'TA BEKİRPAŞA LİSESİ'NDE GREV YAPILACAK

Eylem, bakanlığın müdürler aracılığıyla baskı sistemi kurduğunu ve öğretmenlerin ailelerinin bile aranarak tehdit edildiğini ifade etti. Eğitim Bakanlığı’nı “siyasi İslam dayatmacılarının emir eri” olmakla suçlayan Eylem, sendika olarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda laik ve bilimsel eğitim mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

28 Mayıs Çarşamba günü saat 7.55-13.05 arasında Bekirpaşa Lisesi’nde grev yapılacağını açıklayan Eylem, “Laik, bilimsel eğitimi savunduğu için öğretmeni cezalandırmak isteyen, tehdit eden, baskı yapanlara boyun eğmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz” dedi.

SAAT 10.00'DA BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞECEK

Ayrıca saat 10.00’da okulda basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

KTOEÖS, ilerici öğretmenlerin susturulamayacağını ve sindirilemeyeceğini belirterek mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.