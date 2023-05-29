KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptıkları ortak açıklamayla, yaşanacak tüm kaosun sorumlusunun Eğitim Bakanı olacağını savundu.

Açıklamada, “Değerli öğretmenlerimiz bugün yaptığımız grev ve eyleme büyük katılım gösterip, iradenizi ve kararlılığınızı ortaya koyduğunuz için teşekkür ederiz. Öğretmene rağmen, dayatmayla hak gaspları yapılan konularda taviz vermeyeceğimizi her türlü mücadeleye devam edeceğimizi yaşanacak tüm kaosun sorumlusunun Eğitim Bakanlığının olacağını bir kez daha vurgularız” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümetinin ‘dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürdüğü, bunda ısrar ettiği, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalıştığı’ iddia edilen açıklamada, “Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitim bakanını bir kez daha yasayı geri çekmeye ve kaosu bitirmeye davet ederiz” ifadelerine yer verildi.