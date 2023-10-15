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Öğleden sonra eylemde olacak tüm okulların ise şunlar olacağı belirtildi:

Bakü'de bulunan KTTO Kadın Girişimciler Konseyi üyeleri AQSİA mensuplarıyla temaslar yaptı

Bakü'de bulunan KTTO Kadın Girişimciler Konseyi üyeleri AQSİA mensuplarıyla temaslar yaptı

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