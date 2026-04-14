Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 57. Olağan Genel Kurulu, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleşti. Bugün yeni yönetim, yürütme kurulunu, disiplin kurulu başkan ve sekreterini, denetleme kurulu da başkanını belirlemek gündemiyle tüzük gereği bir araya geldi.

Sendikanın Lefkoşa’da bulunan merkez binasında gerçekleşen toplantılar sonrasında görev dağılımı şöyle olmuştur:

Yürütme Kurulu:

Başkan: Ahmet KARAOĞULLARI

Genel Sekreter: Adnan ZEKAİ

Mali Sekreter: Umut YOLSAL

Örgütlenme Sekreteri: Erkan BULAK

Eğitim Sekreteri: Seçil TOPRAK

Disiplin Kurulu:

Başkan: Selma EYLEM

Sekreter: Nadire OYMAN

Denetleme Kurulu:

Başkan: Tahir GÖKÇEBEL