Kurul, açıklamasında, basına yönelik her türlü baskı girişiminin toplumun tamamını susturmaya yönelik olduğunu savundu.

Açıklamada, farklı yayın organlarının benzer yöntemlerle hedef alınmasının, "yaşanan müdahalelerin sistematik" bir sürecin parçası olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Basın kuruluşlarının dijital platformlardaki varlığına yönelik müdahalelerin ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef aldığı kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“İnternet üzerinden haber içeriklerinin kaldırılması, görünürlüğünün düşürülmesi ya da erişiminin engellenmesi, demokratik toplum düzeninin temel unsurlarından biri olan çoğulcu bilgi akışını sekteye uğratmaktadır.

Yaşananlar, platformların içerik denetim mekanizmalarına ilişkin bazı teknik kırılganlıkları da ortaya koymaktadır. Kullanıcı şikayetlerine dayalı otomatik moderasyon sistemlerinin kısa sürede yoğun bildirimleri ‘risk’ olarak işaretleyip içerikleri kaldırması veya erişimini sınırlaması, koordineli saldırılar için istismara açık bir alan yaratmaktadır. Bu süreç, doğrudan bir sansür mekanizması olarak işlemese de, sonuçları itibarıyla haberlerin görünmez kılınmasına yol açan fiili bir baskı etkisi üretmektedir.”