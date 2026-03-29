Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini dondurma girişimine karşı genel grev ve eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasının, savaş ve bölgesel gerilimlerin yarattığı belirsizlik ortamı gerekçe gösterilerek yeniden gündeme getirildiği savunuldu. Ülkede yaşanan sorunların ekonomik krizden ziyade bir yönetim krizi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, meselenin yalnızca maaş değil, emeğin, onurun ve geleceğin savunulması olduğu vurgulanarak, sessiz kalınması halinde alım gücünün daha da düşeceği ve yoksulluğun derinleşeceği ifade edildi.

KTÖS, 30 Mart Pazartesi günü örgütlü olduğu tüm okullarda greve gidileceğini duyurdu. Aynı gün saat 09.00’da 9 Eylül İlkokulu ve Sivil Savunma Çemberi’nde toplanılarak Meclis’e yürüyüş gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, “Hayat pahalılığı hakkımızdır, dondurulamaz” ifadelerine yer verilerek, tüm kesimlere dayanışma çağrısı yapıldı.