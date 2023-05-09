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Verilen bilgiye göre Yönetim Kurulu görevlendirmesi şöyle:

KTSO’dan verilen bilgiye göre, 6 Mayıs’ta yapılan genel kurul toplantısında belirlenen yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

14 Mayıs seçimleri için KKTC’de oy kullanma bugün sona eriyor

14 Mayıs seçimleri için KKTC’de oy kullanma bugün sona eriyor

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