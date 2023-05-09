14 Mayıs seçimleri için KKTC’de oy kullanma bugün sona eriyor 14 Mayıs seçimleri için KKTC’de oy kullanma bugün sona eriyor

KTSO’dan verilen bilgiye göre, 6 Mayıs’ta yapılan genel kurul toplantısında belirlenen yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Verilen bilgiye göre Yönetim Kurulu görevlendirmesi şöyle:

Yönetim Kurulu Başkanı (Başkan): Ali Kamacıoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mustafa Ersözlü

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Sercan Görgüner Bahçeci

Yönetim Kurulu Sekreteri: Yeşim Çıraklı Direl

Yönetim Kurulu Saymanı: Hüseyin Rusa

Asil Üyeler: Abdullah Emirzadeoğluları, Fatih Karayel, Halil Onalt, Hüseyin Ciddi, Mustafa Betmezoğlu, Tuygun Töre,

Yedek Üyeler: Metin Oral, Orhan Dağlı, Atilla Bulancak