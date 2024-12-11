Sanayicilerin, ülke ekonomisinin gerçekleri ve yerli üreticinin içinde bulunduğu zorluklar göz önüne alınmadan atılan adımların uzun vadede büyük sorunlara yol açacağına işaret eden KTSO, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi projesiyle ilgili tüm adımların dikkatle değerlendirilmesini ve yerli üreticiyi koruyacak düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

KTSO, konuyla ilgili açıklamasında, ülkedeki mevcut sanayi bölgelerinin halinin içler acısı olduğunu belirterek, altyapı yetersizlikleri, yatırım eksiklikleri ve çözülmeyen sorunların sanayicileri ciddi şekilde zorladığını vurguladı.

Oda, bu sorunları defalarca gündeme getirmiş olmasına rağmen, yetkililerin gerekli adımları atmadığını ve yeni bir sanayi bölgesi açılmadan önce mevcut bölgelerin iyileştirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Sanayicilerin karşılaştığı sorunlara da işaret edilen açıklamada, sanayicilerin, yalnızca altyapı eksiklikleriyle değil, aynı zamanda artan maliyetlerle de mücadele ettiği belirtildi Açıklamada, eksiklikler şu şekilde sıralandı:

“Elektrik/Enerji Maliyetleri: Yüksek enerji maliyetleri üretim süreçlerini sürdürülemez hale getirmiştir. Bu konuda herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Artan Girdi Maliyetleri: Sürekli yükselen maliyetler sanayiciyi zor durumda bırakmaktadır. Asgari Ücret Yükü: Asgari ücret artışları, üreticiler için ciddi bir maliyet unsuru haline gelmiştir. Bu durum, hayat pahalılığının etkisini dengeleyememekte, sanayiciler üzerinde ek bir yük oluşturmaktadır”.

- Yurt dışından gelecek yatırımcılara ilişkin çekinceler

KTSO açıklamasında, sanayiciler olarak yurt dışından gelecek yatırımcıya karşı olmadıkları halde bazı çekinceleri bulunduğu belirtilerek, konuyla ilgili çekinceler şu şekilde sıralandı:

“Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabet edebilmesi sağlanmalıdır. Yurt dışından gelen yatırımcıların kendi ülkelerinde faydalandıkları teşviklerin benzerleri kendi yöneticilerimiz tarafından yerli üreticiler için de tekrardan kurgulanmalıdır. Aksi takdirde, yerli sanayicinin rekabet etme şansı kalmayacaktır. Yurt dışından gelen yatırımcıların, üretim fazlası olan sektörlere yatırım yapması yerli üretimi olumsuz etkileyebilir. Bu durum, Kıbrıs Türk sanayisinin geleceğini tehlikeye sokacaktır”.