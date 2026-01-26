Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yarın birlik binasında göndere siyah bayrak çekilerek, sınavsız, denetimsiz ve kuralsız uzmanlık eğitiminin önünün açılmasını protesto edeceğini ve verilecek hiçbir uzmanlığı tanımayacağını açıkladı. Birlik, halk sağlığına ihanet ettiği ithamında bulunduğu Sağlık Bakanını da istifaya çağırdı.

KTTB'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Kıbrıslı Türk hekimler olarak; tüm çabalarımıza rağmen sınavsız, denetimsiz ve kuralsız biçimde uzmanlık eğitiminin önünü açan süreç kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Bilimsel ilkeleri, emeği ve halk sağlığını hiçe sayan tüm uyarılarımızın dikkate alınmadığı bu anlayışı protesto ediyoruz. Etkin ve bağımsız bir Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu kurulmadan verilecek hiçbir uzmanlığı tanımayacağımızı kamuoyuna ilan eder, halk sağlığına ihanet eden bakanı istifaya davet ederiz. Bu nedenle, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 13:00’de KTTB binasında göndere siyah bayrak çekilecektir, tüm basını ve duyarlı meslektaşlarımızı birlik önüne bekleriz"