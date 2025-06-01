Hasan Küçük, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dijital bağımlılığın çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilediğini; akran zorbalığının da çocukların eğitim hayatlarında ciddi sıkıntılar yaratabileceğini belirtti. Küçük, bu sorunlarla mücadele etmek adına Meclis’te özel bir komite kurulduğunu ve çocukların daha güvenli bir ortamda büyümeleri için çeşitli yasalar ve önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.