Hasan Küçük'ün ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesindeki inançlarının ve değerlerinin herkes tarafından bilindiğini belirterek, “Özümüze saygı duymak herkesin hukuki ve siyasi sorumluluğudur. Kıbrıs Türk halkına söylenen her söz, tarihsel ve geleceğe olan sorumluluğumuz açısından son derece rahatsız edicidir” ifadelerini kullandı.

Hasan Küçük, Türklük ve değer yargılarının siyasi manevralar ve politik söylemler için kullanılmaması gerektiğini kaydederek, “Saral’ın bu şahsi açıklamaları, Kıbrıs Türk halkını yeterince tanımadığını göstermektedir. Umarım bu eksik bilgisini tamamlayarak Kıbrıs Türk halkını doğru kaynaklardan öğrenir” dedi.

Küçük, Saral’a, Kıbrıs Türk halkının liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kitaplarını okumasını ve Kıbrıs Türk gençleri ile kadınlarıyla sohbet etmesini önerdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir devlet olduğunu ve devlet iradesini temsil eden Başbakan Ünal Üstel’e yönelik açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade eden Küçük, “Bizim kendimizi anlatmamız değil, yaşadığımız tarihi mücadeleyi ve değerlerimizi öğrenmeleri gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.