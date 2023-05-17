Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Salı günü, saat 14.30 sıralarında, Küçükerenköy’de, 48 yaşındaki C.S.C. ve 39 yaşındaki D.M.H.’nin kalmakta oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet kayıtsız hava tabancası bulunarak emare olarak alındığı bildirildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.