Polisten yapılan açıklama şöyle:

“19.02.2025 tarihinde, saat 15:20 sıralarında Meriç'te Hurmalı Sokak üzerinde bulunan toplam beş odadan oluşan kullanılmayan kerpiç evde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına, Polis İtfaiye ve Ercan Meydan İtfaiyesi ekipleri ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi'ne ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonucu ev içerisinde bulunan ikinci el kullanılmayan ev eşyaları ile evin mertekleri yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.”