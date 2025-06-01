Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle, Toplum Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği ve Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) katkılarıyla yapılan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak, kısa birer konuşma yaptı.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel ve tarihi bir mekânda çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bugün çocuklarımız için buradayız. Onların coşkusuna ortak olacağız. Dileğimiz ve temennimiz çocuklarımızın mutlu bir şekilde, eğitim görmeleri ve kendi kültürümüze, geleneklerimize ve milli manevi değerlerimize yetişmeleri… Gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan, bu ülkeye sahip çıkacak olan onlardır.” dedi.

Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi Mehmet Harmancı ise, günün anlamının çocuklar olduğunu belirterek, "Çocuklara borcumuz, daha güzel bir ülke, daha güzel bir şehir ve daha güzel yarınlar bırakmak. Hayatı eşit kılabilmek için her günümüz çocuklar adına çalışmakla geçecek” dedi.

Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi ile iş birliği içerisinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde bu etkinliği düzenlediğine işaret ederek, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Zaimağaoğlu, “Aynı pencereden aynı gökyüzünü görüyoruz ve gelecek adına umutlanıyoruz” dedi.

Kültür Dairesi'nin çok güzel etkinliklere imza attıklarını da ifade eden Zaimağaoğlu, “Bir birimizin kıymetini ve değerini bilelim, paylaştıkça çoğalırız. Sevgi ile bir birimizin elini tutup, saygıyla ve hoşgörüyle bir birimizin gözünün içine bakalım” dedi.

Etkinlikte çeşitli gösteri ve aktiviteler yer aldı

Çeşitli gösteri ve aktiviteler yer aldığı etkinlikte, Kıbrıs şarkıları seslendirildi ve halk dansları gösterisi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, Bakanlığa bağlı Otelcilik Eğitim Merkezi’nde barista eğitimini tamamlayan ve “Yeni Dünya +1 Kafe”de çalışan özel gereksinimli bireyler kahve servisi yaptı.

Etkinlikte, "Sözcükler Diyarına Yolculuk" adlı Türkçe dilbilgisi kitabı da çocuklara hediye edildi.