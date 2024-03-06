Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin öncelikle müdahale edilmesini kararlaştırdığı ve çalışma yürüttüğü Taşlıca köyündeki Aziz Sergios ve Vakhos Kilisesi’ndeki koruma çalışması tamamlandı; Lefkara köyü’deki Hamidiye Camisi’ndeki koruma çalışması ise tamamlanma aşamasına geldi.

Taşlıca'daki Aziz Sergios ve Vakhos Kilisesi’ndeki çalışmanın tamamlanması vesilesiyle, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanları ve Danışma Kurulu Üyeleri, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri ile teknik ekibin katılımıyla buraya ziyaret gerçekleştirildi.

Taşlıca köyünün güney doğusunda eski bir yerleşimin kalıntıları arasında yer alan Aziz Sergios ve Vakhos Kilisesi'nin, 12. Yüzyıl'a kadar uzanan bir tarihe sahip olduğunu anlatan Tuncay, UNDP tarafından uygulaması yapılan proje çerçevesinde tarihi eserdeki uyumsuz eklentilerin kaldırıldığını, yıpranmış taşların değiştirildiğini, yıkılan bölümlerin yeniden inşa edildiğini, iç ve dış sıvalarlaçatıda çalışma yapıldığını ifade etti.

-26 Mart'ta Lefkara Hamidiye Camisi'nde etkinlik yapılacak

Tuncay, buna ilave olarak, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Güney Kıbrıs’ta çalışma yürüttüğü eserlerden biri olan Lefkara Hamidiye Camisi’nde UNDP tarafından uygulanan koruma çalışmasının da tamamlanma aşamasına geldiğini, çalışmanın bitmesiyle birlikte bu tarihi camide de 26 Mart'ta etkinlik düzenleneceğini kaydetti.

Tuncay, her iki eserdeki koruma çalışmasının, Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne sağladığı finansal katkıyla gerçekleştirildiğini ekledi.