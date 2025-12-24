Lefkoşa’da Barbarlık Müzesi'nin bahçesindeki anıtın önünde düzenlenen törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bazı milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti, şehit ve gazi dernekleri, okul ve diğer kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Elif Dila Taşköprü’nün “Şehitlerimize Ağıt” adlı şiiri okumasıyla devam etti. Ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

-Öztürkler: “Şehitlerimizin verdiği mücadeleyi her zamankinden fazla sahiplenmemiz gerekiyor”

Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, geçmişi unutmamanın önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının Mehmetçik ve Mücahit ile verdiği mücadeleyi anlamak ve gelecek kuşaklara anlatmak gerektiğini kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı yaşadığı topraklarda özgürce yaşayabilsin, dilini, manevi değerlerini ve Türklüğünü kaybetmesin diye şehitler verildiğini kaydetti.

“Bakın ne güzel her gittiğimiz yerde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı hem de Türkiye Cumhuriyeti bayrağı özgürce dalgalanıyor. Bu topraklarda biz bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz.” diyen Öztürkler, bugünlere kolay gelinmediğini söyledi. Öztürkler, bugünü ve şehitlerin verdiği mücadeleyi her zamankinden fazla sahiplenmek gerektiğini vurguladı.

-“EOKA, eli kanlı bir terör örgütüdür”

Rum lider Nikos Hristodulidis’in “EOKA’nın kahraman olduğu” yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Öztürkler, “Rum liderin bunu çok iyi bilmesi gerekir. Esas kahramanlar Türk Mukavemet Teşkilatı'dır, Mehmetçik'tir, Mücahit'tir ve kahraman Kıbrıs Türk halkıdır. EOKA, eli kanlı bir terör örgütüdür. Bunu çok iyi bilmesi gerekir. Biz de kendisine hatırlatmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Biz kahramanlarımızı şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda özgür, bağımsız devletimiz, egemenliğimiz demeye durmadan devam edeceğiz.” diyen Öztükler, şehitleri anarak konuşmasına son verdi.

-Uluç

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kadın Kolları Başkanı Şeniz Uluç, 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal mahallesinin insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birine tanıklık ettiğini söyledi.

Kanlı Noel saldırılarında yaşananları anlatan Uluç, 24 Aralık 1963’te Kumsal baskınında üçü çocuk, ikisi kadın olmak üzere 11 kişinin şehit edildiğini belirtti. Uluç, “Gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürümesi için o yaşanılan günlerin anılmasının çok önemli olduğunu vurgulamak isterim.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu anlatan Uluç, “Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türkü bu adada varsa ve çocuklarımız için gelecek günleri düşünebiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz.” dedi.

Uluç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere tüm şehitleri rahmetle; gazileri şükran ve minnetle andı.

-Torun

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Topçu Teğmen Görkem Torun ise, Atatürk ve Türkiye sevdalısı Kıbrıs Türk halkının yüzlerce yıldır Kıbrıs’ta Türk varlığının savunucusu olduğunu, Dr. Küçük ve Denktaş önderliğinde en zor koşullarda vatanına sahip çıktığını kaydetti.

1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türkü’nün adada katledildiğini söyleyen Torun, verilen varoluş mücadelesinden bahsetti.

Torun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm şehitleri andı; gazilere ve şehit ailelerine şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından tören, Barbarlık Müzesi’nin gezilmesiyle sona erdi.