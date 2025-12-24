Fileleftheros gazetesi “İsrail’den Üç Yeni Silah Sistemi- Hristodulidis ile Netanyahu İki Ülkenin Savunma İşbirliğinin Güçlendirilmesi Konusunda Anlaştı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Lefkoşa Rum kesimi ile Kudüs’ün savunma alanında bir iş birliğine daha hazırlandığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Benjamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen ikili toplantıdan savunma iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin görüşmenin ortaya çıktığını yazan gazete, toplantının gündeminde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail’den yeni silah sistemleri tedarik edilmesinin yer aldığını belirtti.

İki liderin görüşmesine “yakın kaynakların” Hristodulidis ile Netanyahu’nun, bunların ne olduğunu ifşa etmeden, RMMO’yu ilgilendiren üç özel silah sistemini ele aldıklarını yazan gazete, iki liderin böylece bir anlaşmaya varmak için daha fazla istişarede bulunmanın yolunu açtıklarını kaydetti.

Gazeteye göre, haberde kim oldukları belirtilmeyen “aynı kaynaklar” İsrail’in, savunma alanında iş birliği anlaşmaları yapmak ve RMMO’nun operasyonel anlamda düzeyinin yükseltilmesi için gerekli modern silah sistemleri tedarik edilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a yardım etmek konusunda isteği olduğuna işaret etti.

Gazete, Hristodulidis ile Netanyahu arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ortak tatbikatlar yanı sıra İsrailli şirketlerin SAFE programı çerçevesinde AB fonlarına erişim sağlamak için Rum şirketleriyle ortaklıklar kurma ihtimalinin ele alındığını da belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün Larnaka’daki acemi er eğitim kampına yaptığı ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla yaptığı görüşmeye değinerek savunma ve güvenlik konularının görüşmelerin üst sıralarında olduğunu belirterek, üç ülke arasında aynı zamanda ikili aşamada daha çok ortak tatbikat yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Görüşmede askeri teçhizat konularını ele aldıklarını ve askeri teçhizatlar satın alınmasıyla caydırıcılık gücünün güçlendirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Hristodulidis, AB’nin SAFE isimli mali programı aracılığıyla kendilerine verilen 1,2 milyar euronun değerlendirilmesine ilişkin çabalarının da bu bağlamda olduğuna işaret etti.

Hristodulidis üzerinde anlaştıkları üçüncü şeyin, bunlar aracılığıyla ortak üretimler yapılması için, İsrail savunma sanayi şirketleriyle olduğu kadar çok umut vadeden Rum savunma sanayi arasında sinerjiler yaratılması olduğunu da belirtti.

Hristodulidis ile Netanyahu’nun, yaptıkları görüşmede, Afrodit ile İsai yataklarının yönetilmesiyle ilgili tüm belirsizliklerin kapanması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını da yazan gazete “elde edinilen bilgilere” göre görüşmede bu konunun ele alındığını ve meselenin ocak ayı sonuna kadar çözülmesine dair niyet belirtildiğini iletti.

Haberde Rum kesiminin konuyla ilgili son yorumunu geçen hafta gönderdiği de kaydedildi.

Görüşmede Great Sea Interconnector (GSI) projesinin de ayrıntılı bir şekilde ele alındığını yazan gazete, “aynı kaynakların” projenin çok daha küçük olan Güney Kıbrıs-İsrail ayağından başlamasını ihtimal dışında bırakmadıklarını kaydetti.

Haberde projenin Güney Kıbrıs-İsrail ayağının inşasının daha kısa olduğu ve daha az para gerektireceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Gazete İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun bu bağlamda konuyu ve bu projenin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa (IMEC) ekonomik koridoru ve özellikle Güney Kıbrıs, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Hindistan ağı oluşturulmasıyla ilgili bağlantısını 29 Aralık’ta Beyaz Saray’a gerçekleştireceği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’la ele alacağını da kaydetti.

Gazete “aynı kaynaklara” atıfta bulunarak Hristodulidis’in Lübnan’ın da bu ağa katılmasını önerdiğini iletti.

Öte yandan Hristodulidis ile Netanyahu’nun ayrıntılı şekilde Lübnan, Suriye ve İran’ı ele aldıklarını da kaydeden gazete, yine “aynı kaynaklara” dayanarak Netanyahu’nun Türkiye’nin bölgedeki rolü konusunda endişe ve ciddi hoşnutsuzluk ifade ettiğini aktardı.

Gazete “aynı kaynakların” Netanyahu’nun üçlü zirvenin ardından üç liderin ortak açıklaması esnasında kullandığı “ülkelerimiz üzerinde imparatorluklarını ve egemenliklerini yeniden kurabileceklerini hayal edenler” ifadesinin, Türkiye’yi ima ettiğine işaret ettiklerini de aktardı.

Lefkoşa Rum kesimi ile Mısır’ın da durumu bu şekilde yorumladığını yazan gazete, öte yandan yine “aynı kaynaklara” dayanarak İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İsrail’in Avrupa’daki imajını değiştirmek için Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının yardımını istediğini belirtti.

Haberde Netanyahu’nun İsrail’in, AB’nin Güney Kıbrıs’ta da merkezi olan yangın güvenliği merkezine katılmakla ilgili arzusunu ifade ettiği de kaydedildi.

- Hristodulidis: “Önceliğimiz RMMO’nun caydırıcılığının güçlendirilmesi”

Gazete bu başlıkla yer verdiği haberinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Noel ve yeni yıl dolayısıyla dün Larnaka’daki acemi er eğitim kampına ziyaretinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Burada yaptığı konuşmada “vatanımız işgal altında olduğu müddetçe, caydırıcılık gücünün esaslı bir şekilde güçlendirilmesi yükümlülüğümüzdür.” iddiasında bulunan Hristodulidis, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve RMMO Komutanı, Korgeneral Emamnuil Theodoru eşliğinde gerçekleştirdiği ziyarette RMMO mensuplarına hitaben “Gurur duyuyoruz ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünün esaslı bir şekilde güçlenmesi için her gün size yatırım yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Hristodulidis konuşmasında RMMO’ya yönelik yatırımın RMMO’daki insan kaynakları, çalışma şartları, kazançlar ve hak ettikleri her şeye yatırımla başladığını da belirterek, ülke yönetimini devraldıkları ilk günden bu yana tüm bu konuların güçlendirilmesi için kararlar aldıklarını savundu.

“Vatanımız işgal altında olduğu müddetçe, caydırıcılık gücünün esaslı bir şekilde güçlendirilmesi yükümlülüğümüzdür ve bu her gün yerine getirdiğimiz bir yükümlülüktür.” iddiasında bulunan Hristodulidis “işgalin ötesinde, ülkenin AB üye devleti olması boyutuna” da işaret etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın birkaç gün içerisinde AB Konseyi dönem başkanlığını devralacak olması sebebiyle, savunma ve güvenlik konularının Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının öncelikleri arasında bulunduğunu söylemek istediğini de sözlerine ekledi.

Haber Haravgi’de “Güney Kıbrıs ile İsrail’den Enerji ve Güvenlikte Stratejik Sinerjiler… Enerji Konuları ve Askeri Teçhizatlar Satın Alınması Hristodulidis Netanyahu Görüşmesinde”, Alithia’da ise “Temel Önceliğimiz Caydırıcılık Gücünün Askeri Teçhizatlar Alınmasıyla Güçlendirilmesi” başlığıyla yer buldu.