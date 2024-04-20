Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir market hırsızlığı daha... 669 TL değerinde yiyecek ürünlerini çaldı!

Bir market hırsızlığı daha... 669 TL değerinde yiyecek ürünlerini çaldı!

81’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

19.04.2024 tarihinde, ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,345 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 415 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiştir.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.