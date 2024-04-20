19.04.2024 tarihinde, ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,345 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 415 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiştir.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
187’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
70’i trafik ışıklarına uymamak,
7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
58’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
81’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.