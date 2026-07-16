Şirket, bu yetkiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KDM kapsamında hizmet sunan ilk ve tek kuruluş oldu.

Conkbayır: Havacılık sektörünün gelişimi açısında önemli bir adım

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Dilek Conkbayır, yetkilendirmenin yalnızca kurumsal bir başarı olmadığını, aynı zamanda KKTC’de sivil havacılık sektörünün gelişimi açısından önemli bir adım niteliği taşıdığını belirtti.

Conkbayır, KDM kapsamında alınan yetkiyle eğitim ve sınav süreçlerini uluslararası standartlarda, dijital, güvenilir ve şeffaf bir yapıyla yürütme kabiliyetlerinin tescillendiğini ifade etti. Havacılıkta emniyet kültürünün güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve dijital dönüşümün desteklenmesi konusunda önemli bir sorumluluk üstlendiklerini kaydeden Conkbayır, sistemin pilotlardan teknisyenlere, uçuş harekât uzmanlarından Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) personeline kadar birçok havacılık profesyonelinin lisanslama ve yetkilendirme süreçlerini dijital ortama taşıyarak daha etkin ve izlenebilir bir yapı oluşturduğunu söyledi.

İlkelerimiz kalite, güvenlik ve sürekli gelişim

KKTC'de KDM kapsamında yetkilendirilmiş Eğitim Kaynak Sağlayıcı ve Sınav Merkezi olarak faaliyet gösteren tek kuruluş olduklarını vurgulayan Conkbayır, bu yetki sayesinde yalnızca eğitim vermekle kalmadıklarını, objektif ölçme ve değerlendirme süreçleriyle sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine de katkı sağladıklarını ifade etti.

Kalite, güvenlik ve sürekli gelişim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Conkbayır, önümüzdeki dönemde de uluslararası standartlarda eğitim ve sınav hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi. Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda bölgede sivil havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini dile getiren Conkbayır, söz konusu yetkilendirmenin hem T&T Havalimanı İşletmeciliği hem de KKTC havacılığı açısından önemli fırsatlar yaratacağına inandıklarını kaydetti.