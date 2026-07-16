Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün 20 Temmuz'da kutlanacağını dile getiren Aksakal, "Kıbrıs Barış Harekatı, emperyalizmin Akdeniz'deki planlarına indirilmiş en büyük tokatlardan biridir. DSP olarak bizim için bu harekat, sadece askeri bir başarı değil, ulusal onurun, bağımsızlığın ve mazlumun yanında durma kararlılığının simgesidir. Bülent Ecevit'in o dönem tüm dünyaya ilan ettiği 'Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz' şeklindeki tarihi sözler, bizim bugün de rehberimizdir." ifadelerini kullandı.

Aksakal TBMM'de yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini yok sayan, onu ambargolarla dünyadan tecrit etmeye çalışan her türlü girişim bizim gözümüzde yok hükmündedir" dedi.

Aksakal, Kıbrıs'ta artık iki devletli çözüm dışında hiçbir formülün masada olamayacağını, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu, KKTC'nin deniz yetki alanlarındaki haklarının, Türkiye'nin haklarından ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti.