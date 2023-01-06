-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Ülkemiz oldukça kurak bir kış mevsimi geçirirken, göletlerdeki su seviyesi de tehlikeli boyutlarda azalıyor.

Su İşleri Dairesi'nden alınan verilere göre, ülkede bulunan 17 göletin toplam doluluk oranı Aralık 2022 ölçümlerine göre yüzde 24.20.

Ülkede bulunan 17 göletin 7'si ya kuru ya da su seviyesi ölçülemeyecek kadar az durumda. 

Kuru ya da su seviyesi ölçülemeyecek kadar az olan göletler şöyle:
Yılmazköy Polatdere, Arapköy Uzundere, Hamitköy Baştanlıkdere,Değirmenlik Çataldere, Mersinlik Azganlıdere, Dağyolu Üçparmakdere, Haspolat...

Diğer 10 göletin doluluk oranları ise şu şekilde:

Mesleki Asteğmen ile Çavuş Celbi ant içti Mesleki Asteğmen ile Çavuş Celbi ant içti

       Gölet adı                                       Hacim                                         Aralık 2022 Doluluk Oranı
Gemikonağı Madendere              4.1 milyon metreküp        yüzde 16.43
Akdeniz Göleti                      1.5 milyon metreküp                 yüzde 69.57
Geçitkale Eğridere                  1.4 milyon metreküp              yüzde 26.29
Gönendere                      939 bin metre küp                           yüzde 38.46
Beşparmak Alagadi Çiftlikdere  775 bin metreküp             yüzde 25.99
Kanlıköy Göleti                      730 bin metreküp                     yüzde 21.98
Gönyeli                         454 bin metreküp                               yüzde 16.67
Ergazi Sayadere                     405 bin metreküp                  yüzde 34.78
Serdarlı Ağıllıdere                  392 bin metreküp                  yüzde 24.92
Arapköy Ayanidere                 574 bin metreküp                  yüzde 75.94