-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay
Ülkemiz oldukça kurak bir kış mevsimi geçirirken, göletlerdeki su seviyesi de tehlikeli boyutlarda azalıyor.
Su İşleri Dairesi'nden alınan verilere göre, ülkede bulunan 17 göletin toplam doluluk oranı Aralık 2022 ölçümlerine göre yüzde 24.20.
Ülkede bulunan 17 göletin 7'si ya kuru ya da su seviyesi ölçülemeyecek kadar az durumda.
Kuru ya da su seviyesi ölçülemeyecek kadar az olan göletler şöyle:
Yılmazköy Polatdere, Arapköy Uzundere, Hamitköy Baştanlıkdere,Değirmenlik Çataldere, Mersinlik Azganlıdere, Dağyolu Üçparmakdere, Haspolat...
Diğer 10 göletin doluluk oranları ise şu şekilde:
Gölet adı Hacim Aralık 2022 Doluluk Oranı
Gemikonağı Madendere 4.1 milyon metreküp yüzde 16.43
Akdeniz Göleti 1.5 milyon metreküp yüzde 69.57
Geçitkale Eğridere 1.4 milyon metreküp yüzde 26.29
Gönendere 939 bin metre küp yüzde 38.46
Beşparmak Alagadi Çiftlikdere 775 bin metreküp yüzde 25.99
Kanlıköy Göleti 730 bin metreküp yüzde 21.98
Gönyeli 454 bin metreküp yüzde 16.67
Ergazi Sayadere 405 bin metreküp yüzde 34.78
Serdarlı Ağıllıdere 392 bin metreküp yüzde 24.92
Arapköy Ayanidere 574 bin metreküp yüzde 75.94
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