-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Ülkemiz oldukça kurak bir kış mevsimi geçirirken, göletlerdeki su seviyesi de tehlikeli boyutlarda azalıyor.

Su İşleri Dairesi'nden alınan verilere göre, ülkede bulunan 17 göletin toplam doluluk oranı Aralık 2022 ölçümlerine göre yüzde 24.20.

Ülkede bulunan 17 göletin 7'si ya kuru ya da su seviyesi ölçülemeyecek kadar az durumda.

Kuru ya da su seviyesi ölçülemeyecek kadar az olan göletler şöyle:

Yılmazköy Polatdere, Arapköy Uzundere, Hamitköy Baştanlıkdere,Değirmenlik Çataldere, Mersinlik Azganlıdere, Dağyolu Üçparmakdere, Haspolat...

Diğer 10 göletin doluluk oranları ise şu şekilde: