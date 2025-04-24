Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası 16 Temmuz’a ertelendi. Sanıkların tutuklanması talepleri ise reddedildi.

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin ilk duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, ara kararını saat 18.40’ta açıkladı. Buna göre, dava 16 Temmuz’a ertelenirken, sanıkların tutuklanması talepleri reddedildi. Sanıkların duruşmalarda hazır bulunmalarına ve adli kontrol şartlarının devamına karar verildi.

Dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması ve mahkemede tanık olarak dinlenmesi de reddedilirken, davanın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davayla birleştirilmesinin istinaf sürecinin devam etmesi gerekçesiyle kabul edilmedi.

Mahkeme ayrıca, kamu görevlilerinin kusurlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Mahkemenin ara kararları açıklaması ardından Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yaptı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, kamu görevlilerinin bilinçli taksirle itham edildikleri duruşmanın ilk celsesinin tamamlandığını söyledi.

Davanın 16 Temmuz’a ertelendiğini ifade eden Esendağlı, davanın bilirkişi raporunun tanzimi için ertelendiğini kaydetti.

Sanıklara tutukluluk verilmediğini, adli kontrol şartlarının devamına karar verildiğine işaret eden Esendağlı, sanıkların duruşmalarda hazır bulunmaktan muaf olma talebinin ise reddedildiğini aktardı.

Esendağlı, ilk prosedürleri geçtiklerini, sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, kendilerinin gerçekleri bildiğini, ispatladıklarını ama mahkemelerin tüm gerçekleri tekrar tekrar ispatlamalarını istediğini söyledi.

Sanıklar için adli kontrol kararları alındığını, yine tutuklanmadıklarına dikkat çeken Karakaya, “Yine mi bir Hasan Aslan olayı yaşayalım? Usulsüzlüklerle kamu görevi yapan insanlar elini kolunu sallayarak gezecek ama bizim sevdiklerimiz toprak altında... Tüm suçlular için olası kast kararı çıkana kadar burada olacağız. Kararlıkla burada olmaya devam edeceğiz, davamız için mücadele edeceğiz.” dedi.