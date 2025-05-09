Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık mal kabulü suçundan tutuklanan kuyumcu F.S, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Duran Dal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Gönyeli’de 5 Mayıs 2025 tarihinde yaşları 16 ile 23 arasında değişen 3 erkek zanlının çaldıkları 14 bin TL değerindeki yarım altını 6 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa’da zanlının işletmeciliğini yaptığı kuyumcuya sattıklarını söyledi.

Polis, zanlının 14 bin TL değerindeki altını gerçek değerinden düşük olan 6 bin 700 TL’ye alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlı F.S'nin Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde hırsızlık mal suçunu kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.