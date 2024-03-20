Rusya turizm endüstrisinin en büyük ve en önemli ticari fuarı kabul edilen MITT’de Kuzey Kıbrıs da tanıtılacak. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) bu önemli fuarda Kuzey Kıbrıs standındaki yerini aldı.

Moskova’daki fuarda KITSAB’ı Asbaşkan Oğuz Akançay, Genel Sekreter Gökalp Alpler ile Yönetim Kurulu üyesi Fethi Özboğaç temsil ediyor. KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, turizmde tanıtımın önemine dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs’ın dünyanın önde gelen turizm fuarlarında yer almasının önemine değindi.

Yeni işbirlikleri kovalanacak

KKTC Başbakan Yardımcılığı,Turizm, Kültür,Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın organizasyonunda Moskova’daki bu önemli fuarda boy gösterdiklerini ifade eden Akançay, son dönemde Rusların Kuzey Kıbrıs ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, bunu turizm potansiyelinde de kullanmak istediklerine dikkat çekti.

Akançay, Moskova’daki seyahat acenteleri ile yeni işbirlikleri için çalışmalar yapacaklarını belirterek, MITT Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs turizmine hayırlı olmasını diledi.