Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, kan stoklarının kritik seviyeye düştüğünü açıklayarak vatandaşlardan kan bağışında bulunmalarını istedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla kan bağışlarında düşüş yaşandığı ve bunun sonucunda kan stoklarının kritik seviyeye düştüğü belirtilerek, tedavi süreci devam eden Akdeniz anemisi, onkoloji hastaları, diyaliz tedavisi, doğum ve cerrahi müdahalede bulunulacak hastalar için kan temininde sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.



Oruç tutan vatandaşların iftarlarını yaptıktan 30 dakika sonra kan vermelerinde hiçbir sakınca olmadığı ifade edilen açıklamada, kan stoklarının tekrar normal düzeye ulaşabilmesi için vatandaşlardan kan vermeleri istenerek, gezici kan bağışı araçlarının 14 Nisan Cuma Gazimağusa Sakarya Caddesi'nde ve 15 Nisan Cumartesi Girne kent merkezinde 17.00-22.00 saatleri arasında bulunacağı duyuruldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, kan temininin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekerek toplumun tüm kesimlerini kan bağışında bulunmaya davet etti.



Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayının kan stoklarının yüzde 50'sinin gezici araçlar tarafından toplandığını vurgulayarak, vatandaşların kan bağışı başvurularını telefon veya internet üzerinden de yapabileceklerini bildirdi.