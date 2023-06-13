

Girne Marina Genel Müdürü Karahan Şahin, bugüne kadar farklı yarışmalar düzenlediklerini belirterek, artık bu organizasyonları bir festival çatısı altında toplamaya karar verdiklerini söyledi. Şahin, “Ana hedefimiz denize ilgi duyan herkesi bir araya toplayarak, kapsamlı bir festival yapmak. Amacımız yelken, balık ve aynı zamanda sektörde denizcilik anlamında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren bir konsept oluşturmak. Adada çok ciddi bir potansiyel bulunuyor. Biz her sene farklı etkinliklerle bu potansiyeli canlı tutmaya gayret ettik. Ama bu sene ilk defa farklı aktiviteleri bir çatı altında toplayarak bir grup olarak uygulayacağız. Bu sene çok daha farklı ve keyifli olacak” dedi.



Deniz Yelken Kulübü Başkanı ve eğitmen Gökhan Erdoğan, etkinlik kapsamında dört farklı yarış yapılacağını dile getirdi. Yarışmalara başvuruların başladığını söyleyen Erdoğan, dileyen herkesin kulübün web sayfasından online olarak başvuru yapabileceğini söyledi. Erdoğan, “Kayıtlarımız başladı. Güzel bir ilgi var. Türkiye’den gelecek olan teknelerimiz var. Umuyorum ki güzel bir orgnizasyon gerçekleştireceğiz” dedi.