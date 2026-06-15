Mahkemede olguları aktaran Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos ile Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, şirket direktörü V.B.E. ile birlikte hareket ederek 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanıp sahte kaza sigortaları düzenlediğini söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ve sanal POS cihazı aracılığıyla sigorta poliçelerini ödenmiş gibi gösterdiklerini, bu yöntemle elde edilen 80 bin dolar tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktararak tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Çakır, zanlının 14 Haziran tarihinde tutuklandığını ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti. Yapılan incelemelerde, zanlının cep telefonunda tespit edilen kredi kartı bilgilerinin, bankalardan emare olarak alınan ve hesaplarından para çekilen şahıslara ait kredi kartı bilgileriyle birebir örtüştüğünün belirlendiğini ifade etti.

Polis ayrıca, cep telefonunda yapılan incelemelerde suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 kişinin daha tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, adına sahte poliçe düzenlenen kişilerin tespit edilerek ifadelerinin alınacağını, çok sayıda evrak üzerindeki incelemelerin sürdüğünü ve banka dökümlerinin inceleneceğini söyledi. Polis, ayrıca aranan 7 kişinin bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.