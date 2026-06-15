Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Yener olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:35’de Kwestan Abdalla Has Hassan adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaparken polis tarafından tespit edilerek İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş ve 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirterek bu bağlamda sahte evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini aktardı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.