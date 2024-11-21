Bu pist, uzun zamandır hayali kurulan ve ülkede bir ilk olan proje. Haskasap, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere bu standartlarda bir pistin bulunmadığını vurguladı.

İlk yarışında yarış alanı parkendendi ve dardı fakat uzun uğraşlardan sonra tamamen drift yarışlarına uygun bir pist inşa ettik. Yeni pist, on bin kişilik seyirci alanı, özel tasarlanmış zemin ve uluslararası standartlara uygun teknik alt yapısıyla hem sporculara hem de seyirciler için daha güvenli ve heyecan verici bir yarış deneyimi sunacaklarını dile getirdi.

Pilotlardan Yarış Heyecanı

Ünlü pilotlar Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş ve Ahmet Bağrıaçık, yarış öncesi yaptıkları açıklamalarda heyecanlarını dile getirdi. Yücebaş ise kıyasıya bir mücadele olacağını ve büyük bir pistte araçlarını sürebilecekleri için mutlu olduğunu ifade etti. Organizasyon komitesinden İrfan Topçu ise Yakın Doğu grubunun spora yaptığı yatırımların önemini belirtti.

Yarışa toplam 26 araç kayıt yaptırmış durumda. 10 bin kişilik bir seyirci kitlesine hitap edecek olan etkinlik, Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan da misafirleri ağırlayacak. İlk kez KSK biletle online bilet satışı yapılacak.

Gençlere Destek ve Hava Koşullarına Rağmen Yarış

Pilotlar, gençlere drift sporunu aşılamak için çaba göstereceklerini belirtti. Hava koşulları ne olursa olsun, yarışın pazar günü yapılacağı vurgulandı.