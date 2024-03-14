Girne Tatlısu Bölgesi'nin muhteşem doğası içinde konumlanacak olan bu proje, Akdeniz'in nefes kesen manzaralarına karşı lüks bir yaşam sunuyor. La Casalia, 5 Yıldızlı Wellness ve İyi Yaşamı içeren hotel konsepti, sosyal donatıları ve Kıbrıs kültürüne olan vurgularıyla dikkat çekiyor. Döveç Group'un kaliteye olan bağlılığı ve White Lotus'un yenilikçi yaklaşımlarıyla, bu proje sıradan bir konut projesi olmaktan çıkıp, yaşam sanatına dönüşüyor.

La Casalia projesinin dijital lansmanı, dijital imkanları sonuna kadar kullanarak geniş bir kitleye ulaştı. Coğrafi sınırları ortadan kaldıran bu lansman, La Casalia'yı ve Kuzey Kıbrıs’ı sınırların ötesinde tanıtma fırsatı sundu. Katılımcılar, projenin detaylarını, sosyal donatılarını ve lüks yaşam alanlarını interaktif bir şekilde tanıma imkanı buldular.

La Casalia, içerisinde barındırdığı 5 Yıldızlı Oteli, proje içerisindeki 8 kilometrelik yürüyüş ve koşu parkurları, bisiklet yolları, golf sahaları, a la carte restoranları, barları, yoga-meditasyon alanları ve wellness merkezi gibi sosyal donatılar sunuyor. Deniz, dağ ve orman manzaraları ile bütünleşen bu donatılar, sağlık ve huzur dolu bir yaşam vaad ediyor.

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La Casalia lansmanı vesilesi ile Döveç Group’tan yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs'ın değerlerinin korunması ve bölgenin kalkındırılması gerekliliğine olan inanç vurgulanırken, çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşamı destekleyen projelerin ülkemizin geleceği için büyük önem taşıdığı belirtildi.

La Casalia, hayallerinizdeki yaşamı gerçeğe dönüştürmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Geçmişin İhtişamı, Bugünün Lüksü ile buluşuyor Hazır mısınız?

Bu benzersiz projenin bir parçası olmak için daha fazla beklemeyin!

Proje detayları için

www.lacasalia.com

www.dovecgroup.com

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Editör: Emrah Kınacı