GAÜ’den verilen bilgiye göre, protokole, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ile GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever imza koydu.

Protokol, özellikle bölgede afete dayanıklı toplum sağlığı, hasta, engelli bireylerin ihtiyaçlarının kayıt altına alınması ve çözümler üretilmesi gibi araştırma ve çalışmaların ortak projelendirilmesinin yanında, bilimsel, teknik verilerin altında geliştirilecek sistemlerin üniversitenin ilgili birimlerince incelenip, üretilmesi konusunda yapıldı.

Öte yandan “Kent Bilgi Sistemi” adıyla geliştirilmesi planlanan, “sürdürülebilir belediyecilik” çerçevesinde sağlık, kentleşme ve afet yönetimi konularını ve müdahale kapasitesini içeren uygulamaların da projelendirilmesi protokol kapsamında ele alındı.