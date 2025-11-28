Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, program kapsamında seralara saha ziyaretleri yapılarak, üreticilerin karşılaştığı sorunlar yerinde incelendi ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Mağusa Gelişim Merkezi’nde Tarım Dairesi Zirai Mücadele ve Karantina Şubesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Nazife Arap ile Ziraat Mühendisi Menekşe Çoker Aydoğdu tarafından verilen eğitimlerde, katılımcılara; sebze hastalık ve zararlıları, doğru ilaçlama yöntemleri, tarım ilaçlarının güvenli kullanımı, kalibrasyonun önemi ve üretim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel uygulamalar hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi’nin eğitimler kapsamında üreticilerin bilgi ve farkındalık düzeyini artırarak sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir üretim yapısı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.