Polisten verilen bilgiye göre Lapta’da dün saat 09.00 sıralarında bir inşaat şirketine ait işçi evinin önünde, park halinde bulunan VP 807 plakalı çift kabin araçta meydana gelen yangın sonucu, konu aracın motor ve iç kabin kısmı yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Akçay’da ise dün saat 13.00 sıralarında bir ikametgahın koridor kısmı içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki çamaşır kurutma makinesinin elektrik kablolarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, söz konusu çamaşır kurutma makinesi ile muhtelif beyaz eşyalar, 6 adet mertek, alüminyum pencere yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.