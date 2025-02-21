Polisten yangınla ilgili açıklama şöyle:

21.02.2025 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lapta’da Kılıçarslan Sokak’ta, bir apartman dairesinin salonu içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, çekyat koltuk, plastik masa ve klima iç ünitesi yanarak zarar görürken, 6 adet pencere camı patlamış ve çıkan dumandan dolayı ise ikametgahın tüm duvarları da islenmiştir. Yangın ev sakini iki şahıs tarafından söndürülmüştür. Yangın sırasında yaralanan ev sakinleri, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmış olup, yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.