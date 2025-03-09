Polisten yapılan açıklama şöyle:

"09.03.2025 tarihinde, saat 10.10 raddelerinde, Lapta'da Mehmet Akif Sokak üzerinde, Serdar ÖZDEMİR (E-43), yönetimindeki FE 220 plakalı araç ile doğu isikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kavşakta durmadan Şht Muammer Karaağaç Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Ahmad Hamed MARAR (E-59) yönetimindeki US 313 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında FE 220 plakalı araç sürücüsü Serdar ÖZDEMİR, sürüş ehliyetsiz olduğu tespit edilen edilmiş ve söz konusu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."