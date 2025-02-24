Ankara bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırlıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ile Bakanlıkta bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, şunları söyledi:

"Savaş farklı coğrafyaları olumsuz etkiliyor. Kalıcı bir çözüme kavuşturulmalı.

İlk günden bu yana diplomasi ile çözümü destekledik.

Savaşın 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan barış girişimi mevcut. Bu, bizim politikamızla örtüşüyor.

ABD’nin Rusya-Ukrayna için yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz.

Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz.

Türkiye barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya kararlıdır.

Güvenlik garantileri yakından takip ettiğimiz bir konu. Prensip itibariyle Türkiye barışa katkıya hazırdır.

Rusya'yla Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz.

Görüşmemizde Suriye’deki durumu da ele aldık.

Terör örgütlerinin Suriye’de yuvalanmasına müsamaha gösteremeyiz .

Türkiye’nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da şöyle konuştu:

Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile sürekli temas halindeyiz.

Türk Akımı’nın güvenliğini görüştük. Kiev rejimi tarafından zaman zaman terörist saldırı gerçekleştirilerek bu boru hatları devre dışı bırakılmaya çalışılıyor.

Bu savaşın ortaya çıkmasındaki ilk sebepler ortadan kaldırılmadan savaşın bitmesi mümkün değil.

ABD'yle Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz.

Bu savaşın başlamasındaki illk sebeplerden biri Ukrayna’nın NATO’ya alınmaya çalışılmasıdır.

Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi çok önemli.

Nazi rejimi 2019’da bazı kanunlar kabul etti. Bu, Rus dilinin yasaklanmasını öngörüyordu. Basında ve kültürle ilgili her yerde Rusça’nın kullanılmasını yasakladı. Yüzyıllık Rus varlığını yok etmeye çalıştılar. Bu Nazi darbesi sonucunda Kırım kendi kararını verdi. Oradaki vatandaşlar Ukrayna rejimi altında yaşamak istemediler. "

Biden yönetimi Ukrayna'ya inanılmaz para harcadı.

“(ABD’yle) Büyükelçilik faaliyetlerini başlatmak için bu hafta kapsamlı istişareler yapılacak. Umarım suni engellerle karşılaşmayız.

Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir.

ABD, Suriye’nin kuzeyinde sözde devlet oluşturdu, amaç ayrılıkçıları desteklemek."