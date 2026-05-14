Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Bilal Akkuş, olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de bir iş yerine ait konteynerlerden makinist aletlerinin çalındığını belirtti.

Yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, yürütülen araştırmalar sonucunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlının 12 Mayıs 2026 tarihinde tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada çalınan makinist aletlerine ulaşılamadığını açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan emareler bulunduğunu ifade ederek ek süre talep etti.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi’nin kararıyla zanlı F. K.’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.